بعيداً عن كل العقاقير.. 10 أطعمة تخلصك من أمراض كثيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعيداً عن كل العقاقير والأدوية والمركَّبات الكيماوية، فثمّة علاجات طبيعية فعّالة وأكثر أماناً، وتثمر عن نتائج جيّدة بعيداً عن أي آثار جانبية.

وفي هذا الصدد، عرض موقع Top10homeremids مجموعة من هذه العلاجات الطبيعية التي يمكن العثور عليها في كل مطبخ، وتعالج العديد من الأمراض، وهي على النحو التالي:

- العسل

طارد للجراثيم والطفيليات ويخفف السعال وتهيج الحنجرة.

- بذور الكمّون

تعزز الأيض وتسهل امتصاص العناصر الغذائية.

- الكركم

هو مضاد للبكتيريا والالتهابات ومطهر للجروح والحروق.

- الزنجبيل

هو مسكن ألم طبيعي ويعالج عسر الهضم والتهاب المفاصل.

- القرفة

تعالج نزلات البرد وانتفاخ البطن والغازات والإسهال.

- البصل

يوصف لالتهاب الشعب الهوائية والرئتين والربو والحمّى.

- القرنفل

مفيد لآلام الأسنان وقروح الفم والتهابات اللثة والمفاصل.

- حب الهال

يخلص من رائحة الفم الكريهة ويقلل مستويات التوتر.

- الثوم

هو مدر للبول ومقشع ويعالج التهاب المجاري التنفسية.

- الليمون

يعزز المناعة ويعالج الصداع ومشاكل الأسنان والقشرة.

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