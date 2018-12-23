كيف يحميك تنظيف أسنانك من السكتات الدماغية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

إذا كنتم ممن يهملون أسنانهم ولايهتمون بصحتها، عليكم بالحذر، فأنتم معرضون للاصابة بالسكتات الدماغية والقلبية، فقد كشفت دراسة طبية حديثة، أن المصابين بأمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مؤكدة أن تنظيف الأسنان يمنع حدوث الإصابة بأي نوبات أو سكتات دماغية.

وبحسب الدراسة فإن الذين يستخدمون معجون الأسنان يقلّ احتمال إصابتهم بالتهابات بنسبة 26% مقارنة بغيرهم، بسبب تأثيره على نسبة بروتين "سي التفاعلي" في الجسم، وهو مؤشر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

من جانبه أشاد طبيب القلب الأمريكي جوزيف ألبرت بنتائج الدراسة، كما أكد البروفيسيور تشارلز هانيكيز من جامعة فلوريدا أتلانتيك أنها الدراسة ستترك أثراً إيجابياً على مستخدمي أدوية الوقاية من أمراض القلب.

وأوضح هانيكيز أن الأمر المطلوب بسيط للغاية للحد من الإصابة بالنوبات والسكتات، وهو تنظيف الأسنان للوقاية من الإصابة بالتهابات الفم واللثة، وبالتالي يتم تقليل احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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