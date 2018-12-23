الهواء الملوَّث قد يصيب الأطفال بـ"الزهايمر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أظهرت دراسةُ أجريت في جامعةِ "مونتانا" الأمريكية، أنَّ الجسيماتِ الدقيقة الناتجة عن تلوُّثِ الهواء تُـسهم في الإصابة بـ"ألزهايمر" وأمراضِ الخرف.

وبحسبِ الدراسة ، فإنَّ هناك مؤشرات حيوية من المرض موجودة لدى الأطفال الذين وُلِدوا ونشأوا في المدنِ المُكتظة, والتي يوجد فيها نِسب عالية من تلوثِ الهواء.

وتعدّ بروتينات تاو السامة 'tau proteins' التي تضعف الخلايا العصبية وتقتلها، السبب الرئيسي في الإصابة بمرض ألزهايمر والأمراض العصبية التنكسية.

وأجريت الدراسة على 81 حالة من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 عامًا؛ حيث وجدت زيادة في نسب بروتينات تاو مع التقدم في السن.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ التعرُّض لتلوث الهواء لفترات طويلة، يتسبَّب في زيادة نسب تلك البروتينات بشكل كبير قبل وصول الشخص إلى مرحلة البلوغ.

وأكَّدت دراسات سابقة لجامعة أريزونا الأمريكية وجامعة لندن، وجود علاقة بين تلوث الهواء والإصابة بمرض ألزهايمر والأمراض التنكسية العصبية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنَّه في عام 2016 فقط توفي نحو 7 ملايين شخص بسبب تلوث الهواء، فيما يعيش 91% من سكان العالم في أماكن تتجاوز نسبة الحدود الآمنة لتلوث الهواء.

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