لصحة نفسية جيدة.. ابتعدوا عن الأطعمة الجاهزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت نتائج دراسة بريطانية عن ارتباطٍ بين نوعية الغذاء والصحة النفسية، مشيرة الى أن الأطعمة الجاهزة أو السريعة المليئة بالدهون والسعرات الحرارية تؤثر سلباً على الصحة النفسية وقد تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب أو زيادة حدته.

وأوصى الباحثون بالتقيد بنظام غذائي صحي ولا سيما ما يشابه النظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط أو ما بات يعرف بالحمية المتوسطية، التي ترتكز على الفواكه والخضروات، والأسماك ونسبة أقل من الدهون، مشيرين إلى انه يخفض من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأوضحت الدراسة أن أولئك الذين اتبعوا نظاماً صحياً وتجنبوا الأطعمة الجاهزة، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 33 في المئة من أولئك الذين لم يتبعوا هذا النظام، بحسب ما خلصت إليه الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية "Molecular Psychiatry".

لذا ينصح كاميل لاسال، وهو باحث مشارك في الدراسة، باتباع نظام غذائي متوازن كالحمية المتوسطية، والابتعاد قدر المستطاع عن الأطعمة الجاهزة، والمعلبة، والعصائر الصناعية وغيرها لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون الضارة التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، وتساهم في الإصابة بمرض الاكتئاب أو تطوره بسرعة.

وعند الشعور بالإنهاك الدائم وانعدام الطاقة والقلق بالإضافة إلى تغير الوزن وتقلبات المزاج، والأفكار السوداوية فمن الأفضل استشارة الطبيب، بحسب ما نشره موقع (باسيكلينغ).

للمزيد:

لا تفوت "تعسيلة " الظهيرة لأي سبب.. فهي ضرورية لدماغك!