لتخفيف ألم الرضيع.. عليك بمداعبته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن مداعبة الأطفال الرضع من شأنها تخفيف أنشطة دماغهم المرتبطة بالتجارب الأليمة بنسبة تصل حتى 40%.

وبحسب الباحثين فإن السحر في عملية المداعبة يكمن بتنشيطها خلايا عصبية حساسة في بشرة الأطفال الرضع، تسمى "C-tactile afferents"، ثَبُتَ دورها في تقليص مستوى الألم عند البالغين أيضا.

وأجرى الدراسة الأخيرة فريق علمي من جامعتي "أوكسفورد" و"جون موورز" البريطانيتين، حيث شملت مراقبة النشاط الدماغي لـ 32 طفلا خضعوا لفحوص دم طبية.

وخلال التجربة، قام الأطباء بمداعبة رأس وجسد الأطفال بفرشاة ناعمة قبيل إجراء الفحوص الطبية، الممارسة التي أسفرت عن تقليل نشاط الألم في الدماغ بنسبة 40%.

وفي تعليقهم على نتائج الدراسة، أشار الباحثون إلى أن عملية مداعبة الطفل (لمسا) تتميز بفاعلية مسكنة ولا تحمل أي أعراض سلبية، في حين حددت الدراسة سرعة مثالية للمداعبة المخففة للألم، قدرت بـ 3 سم في الثانية.

كما وعد الباحثون الأهالي بمزيد من المعلومات الداعمة لراحة وصحة أطفالهم، عند اكتشافهم مزيدا عن التقنيات العصبية الحيوية لدى الرضع والصغار.

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