ما علاقة قلة النوم والشهية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة طبية حديثة أن قلة النوم تدفع الإنسان على الإقبال على تناول الوجبات السريعة بشكل ملحوظ ، محذرين من تبعات هذه العادة السيئة على الصحة.

واوضحت الدراسة أن الذين لا يحظون بقسط كاف من النوم , ينفقون النقود بشكل أكبر على شراء تلك الوجبات ، مثل البرغر والبيتزا.

ويؤدي ذلك إلى الشعور بالإرهاق إلى زيادة النشاط في مناطق الدماغ المسؤولة عن الشهية، فضلا عن إثارة الهرمونات التي تخبرنا بالوقت الذي نحتاج فيه إلى الطعام.

ويعد البريطانيون والأميركيون من أكثر الشعوب التي تعاني نقصا في النوم وزيادة في الوزن، بسبب كثرة الإقبال على الوجبات السريعة.

وتضم الوجبات السريعة مستويات مقلقة من الدهون والكربوهيدرات، ويجري تناولها في الغالب إلى جانب مشروبات غازية تحتوي قدرا كبيرا من السكر والمحليات.

واعتمدت الدراسة التي أجريت في جامعة كولن الألمانية، على عينة من 32 رجلا في صحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 19 و32 سنة، وتناول كافة المشاركين العشاء نفسه خلال ليلتين.

وضمت وجبة العشاء طبق معكرونة مع لحم العجل وصلصة الفطر، إلى جانب تفاحة وزبادي الفراولة، وفي صباح اليوم التالي قاس الباحثون شهية المشاركين إلى الطعام.

وأظهرت النتائج أن من ظلوا يقظين لفترة أطول خلال الليل كانوا أكثر ميلا إلى شراء وتناول الوجبات السريعة، بخلاف من نالوا قسطا كافيا من النوم.

ولجأ الباحثون إلى صور أشعة للدماغ، فوجدوا أن المناطق المسؤولة عن الشهية كانت أكثر نشاطا لدى الأشخاص الذين لم يحظوا بالقدر الكافي من النوم.



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