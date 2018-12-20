دراسة تتناول الوقت الأمثل للاستيقاظ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتقد البعض أن الاستيقاظ في ساعة مبكرة من النهار يعود بنفع كبير على الإنسان وأدائه في العمل، لكن باحثا أمريكيا في علم النفس يقول إن هذا الأمر ليس قاعدة عامة بالضرورة.

وبحسب ما نقل موقع "آي إن سي"، فإن المدير التنفيذي لشركة "أبل" الأمريكية تيم كوك، يستيقظ الساعة 3:45 صباحا، فيما تفارق المديرة العامة لشركة "جنرال موتورز" سريرها كل يوم في السادسة صباحا، أما الكاتب الأمريكي المرموق دان براون، فيستيقظ في الرابعة حتى يبدأ يومه بحيوية.

لكن البحث في علم النفس أدم غرانت، يقول إن توقيت الاستيقاظ ليس أمرا حاسما في مسيرة الإنسان المهنية كما يعتقد كثيرون.

ويوضح غرانت، الذي أصدر عدة كتب بشأن تنظيم الحياة اليومية، أن المهم هو الأشياء التي ننجزها خلال العمل، أما توقيت الاستيقاظ فمجرد تفصيل لأنه "من الممكن أن نستيقظ مبكرا دون أن نحقق أشياء كثيرة".

ويضيف الباحث أن المشاهير لا يكترثون عادة بتوقيت استيقاظ الآخرين، كما أنهم يعملون وفق ما تمليه برامجهم الخاصة، وهذا لا ينطبق على الموظفين العاديين الذين يجدون أنفسهم ملزمين بالحضور إلى المكتب في وقت محدد.

لكن على الجانب الآخر، يمكن لمن يستيقظ مبكرا أن يطلع على رسائله الإلكترونية بتأن، أما حين يبدأ عمله في وقت الذروة فسيتعرض لإزعاج كبير من المكالمات والرسائل.

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