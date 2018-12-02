لكبح الشهية بعيداً عن الأدوية.. إليك 3 وصفات طبيعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه الكثيرون مشكلة زيادة الرغبة على تناول الطعام وانفتاح الشهية، الامر الذي قد يساهم في زيادة الوزن. ولذلك، فإنّ بعض الأشخاص يعمدون إلى اتخاذ أدوية لكبحِ الشهية من دون العودة إلى طبيب، الأمر الذي يترُك آثاراً جانبية ضارّة. وهناك أيضاً من يحاول كبح شهيته، إلاّ أنه يفشل في ذلك.

وبعيداً عن الأدوية والمركبات الكيماوية، ثمة مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعتمدُ في أساسها على الأعشاب، ينصحُ بتجربتها لكبح الشهية، وهي على النحو التالي:

- وصفة أعواد القرفة والنعناع

المكوّنات:

2/1 عود قرفة.

ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

3 شرائح كبيرة من اللّيمون.

7 أوراق من النعناع

ملعقة من الزنجبيل.

3 أكواب مياه.

طريقة التحضير:

توضع كميّة المياه في وعاء على النار، تضاف القرفة وتترك لمدّة 7 دقائق، ثمّ يضاف الزنجبيل والشاي ليغلي المزيج لمدّة دقيقتين. وبمجرّد تحوّل لون الخليط إلى بنيّ، يرفع الوعاء عن النار. بعد ذلك، يتمّ تركه لمدة 10 دقائق بعد تغطيته حتى يبرد ليصبح بذلك جاهزاً لتناوله مع الليمون والنعناع كلّ يوم صباحاً.

-وصفة الميرميّة والشاي الأخضر

المكوّنات:

ليمونة.

ملعقة كبيرة من الكمّون.

ملعقة كبيرة من الميرميّة.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

4 أكواب مياه

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكوّنات مع بعضها البعض قبل وضعها على النار حتى تغلي. يتمّ تناول كوبين خلال اليوم في الصباح على الريق ومساءً قبل تناول وجبة العشاء.

-وصفة الزنجبيل وبذور الكتّان

المكوّنات:

ملعقة و 2/1 من مسحوق القرفة.

ملعقة و 2/1 من الزنجبيل المطحون.

ملعقة و 2/1 من بذور الشمّر المطحونة.

ملعقة و 2/1 من بذور الكتّان المطحونة.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكوّنات مع بعضها البعض. بعد ذلك، توضع كميّة من المياه في وعاء على النار، وبعد الغليان تضاف ملعقة من خليط المكوّنات السابقة. يتمّ تناول كوب منه قبل تناول وجبة الطعام بـ 15 دقيقة بعد إضافة شرائح من اللّيمون.

مصدر الصورة: womenshealthbrasil

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