ما هو الـ"غلوتين" وما هي أضراره وفوائده؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكثر وأكثر نسمع عن أشخاص ملتزمون بنظام غذائي خالي من الغلوتين، من دون استشارة اختصاصي التغذية. برأي هؤلاء الأشخاص ان الغلوتين مسؤول عن إضطرابات في الجهاز الهضمي وان إمتناعهم عن تناوله كشف تحسن حالتهم. في الحقيقة هناك نوعين من الأشخاص:

- أشخاص يعانون من مرض السيلياك والذين يتوجب عليهم الإلتزام بنظام غذائي خالي من الغلوتين.

- أشخاص لاحظوا تحسن في جهازهم الهضمي بعد التقليل من تناولهم الغلوتين.

من المهم ان نعرف انه لا يمكن للغولتين ان يكون المسؤول الوحيد عن كل الإضطرابات في الجهاز الهضمي، هناك أشخاص لديهم حساسية على الغلوتين وفي هذه الحالة ننصحهم بالإنتباه الى الكمية المستهلكة للغلوتين.

أما بالنسبة الى الأشخاص الذين وجدوا ان تجنب الغلوتين نجح في معالجة الإضطرابات في الجهاز الهضمي، يمكنهم العودة اليه وإدخاء الغلوتين في نظامه الغذائي بعد فترة الإمتناع. وفقا لصحيفة النهار.

يعتبر الغلوتين مصدرا مهماً للجسم، ويمنع تناوله فقط عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السيلياك المزمن ( واهم اعراضه اسهال وتأخر نمو عند الأطفال)، لأن ذلك يؤثر على المصران وعليهم الإلتزام بنظام غذائي خالي من الغلوتين.

لكن ما هو الغلوتين؟

هو نوع من البروتين موجود في القمح والشعير والشوفان والشودار وفي حال تناول هؤلاء الأشخاص الغلوتين فإن ذلك سيؤدي الى إلتهابات وتلف في المصران وبالتالي تعجز شعيرات المصران على امتصاص العناصر الغذائية (كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والسكريات) ويصبح لديهم نقص في الغذاء الأساسي. لذا لتجنب ضرر في المصران يكون الحل في الإمتناع كليا من تناول الغلوتين لتفادي مضاعفاته على صحتهم كنقص في الدم،مشاكل في المفاصل ومشاكل جلدية وغيرها.

ما هي الأطعمة الخالية من الغلوتين؟

- الخضار والفاكهة الطازجة

- اللحمة والدجاج والسمك شرط ان لا يكونوا Pané اي مع الكعك لأنه يحتوي على الغلوتين.

- الأرز

- البطاطا

- الكينوا

- الحبوب على انواعها

- المعكرونة الخالية من الغلوتين

- استخدام طحين الارز او البطاطا او الذرة كبديل عن القمح .

الإبتعاد عن:

- الأطعمة التي تحتوي على القمح والشوفان والشعير والشودر

- هناك أطعمة يكون الغلوتين فيها مخبأ او لا نتبه الى وجوده مثل البرغل والخبز...

- هناك بعض المعلبات التي تحتوي على الغلوتين

- لا نقرأ كلمة الغلوتين على غلاف بعض المواد الغذائية وانما كلمة Malt او HVP وهاتين الكلمتين تعني وجود الغلوتين كالبيرة مثلا.

- المشروبات الروحية التي تحتوي على الغلوتين مثل الفودكا والجين والويسكي ...

- النشويات كالمعكرونة وخبز التورتيلا والهمبرغر.

- الدونات والكعك والـCrêpes

صحيح ان هناك لائحة بالممنوعات الخالية من الغلوتين لكن الوقاية والإنتباه تجعل حياة الشخص أفضل. واليوم أصبح هناك في السوق مواد غذائية خالية من الغلوتين وبدائل للإستمتاع بالأطعمة من دون مضاعفات ولا حرمان. لكل شخص يعاني من مرض السيلياك عليه الإلتزام طيلة الوقت بنظام غذائي خاص به ويحافظ على مصران جيد . كذلك من المهم ان نعرف ان الضغط النفسي والتوتر يؤثران على الجهاز الهضمي أكثر من الغلوتين بحدّ ذاته، من هنا أهمية معرفة من هم الأشخاص الذين عليهم اتباع هذه الحمية بكل قواعدها.

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