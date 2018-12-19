علاج جديد لحساسية الجلد باستخدام الضوء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال علماء في ايطاليا انهم اكتشفوا علاجا جديدا للحكة الناجمة عن الأمراض الجلدية من خلال طريقة جديدة تعتمد على تسليط الضوء على المنطقة التي تعاني من الحساسية.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على فئران تعاني من الحساسية الجلدية، تحسناً ملحوظاً لدى هذه الفئران بعد خضوعها للعلاج الجديد.

وبحسب العلماء فإن هذه الطريقة الجديدة تمثل أملاً للكثير من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات جلدية مزمنة مثل الأكزيما والصدفية، والتي تتسبب بالحكة الشديدة.

وقد شرع باحثون في مختبر البيولوجيا الجزئية الأوروبي في مدينة روما، بالبحث عن أسباب الحكة الجذرية وإيجاد علاج مناسب لها.

وبعد إجراء العديد من التجارب، طور العلماء مادة كيميائية حساسة للضوء تسمى IL31-IR700، وقاموا بحقنها في جلد الفئران، قبل أن يعمدوا لتسليط الأشعة تحت الحمراء على جلد الفئران لفترة قصيرة فتراجعت الخلايا المسببة للحكة عن سطح الجلد بشكل ملحوظ.

وقال الدكتور بول هبينستول، أحد العلماء المشاركين في الدراسة لصحيفة ديلي ميل أونلاين: " تعمل الأشعة تحت الحمراء على تنشيط جزيء يسمى المحسس الضوئي الذي يعمل بدوره على التخلص من الحكة."

وأضاف: "تسمى هذه العملية، العلاج الضوئي الديناميكي، وتم تطويرها في الأصل لمحاربة وقتل الخلايا السرطانية، ومن خلال تطبيقها على الجلد يمكننا إبادة الخلايا العصبية التي تسبب الحكة"

وقد نجحت الطريقة الجديدة بشكل واضح على الفئران المصابة بالأكزيما، ولم تؤثر سلباً على الخلايا العصبية الأخرى الموجودة في الجلد"

ويؤكد العلماء بأنهم لا يزالون بحاجة لإجراء المزيد من الاختبارات، للتأكد من فاعلية وسلامة العلاج على البشر، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل أونلاين البريطانية.





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