رغم فوائده.. أضرارٌ عديدة قد يسببها البيض للجسم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر البيض من أبرز الأطعمة التي يتناولها الأشخاص حول العالم. فهو من المغذيات الهامة لإحتوائه على عددٍ كبير من الفيتامينات والمعادن الأساسية اليوم، كما أنه مصدر مهم للبروتين. إلاّ أنّ البيض ورغم فوائده، يؤدي إلى أضرارٍ عديدة، ويتسبب بمشاكل صحية. فما هي؟

في البداية، لا بدّ من الحديث عن فوائد البيض، إذ يساهم في:

- تعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبي والذاكرة.

- يقوي نظام المناعة.

- يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يساهم في حمل صحي ويقي من بعض العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة.

- يعزز صحة البشرة والجلد ويمنع تفكك أنسجة الجسم.

ولكن، ماذا عن أضراره؟

إن تناول البيض لا يعد خطراً في حد ذاته، ولكن هناك عدة مخاطر ومخاوف صحية قد تكون مرتبطة بتناوله نيئاً أو بدون طهيه جيداً، وتشمل أضرار ذلك ما يلي:

- إنّ وجود البكتيريا في البيض النيء أو غير المطهو جيداً يساهم في إصابة الشخص بالامراض. فدخول البكيتريا إلى داخل البيض سواء من القشرة أو أي عوامل خارجية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسالمونيلا.

- تناول البيض غير المبرد من الممكن أن يسبب دخول البكتيريا بشكل أسرع. كذلك، عند استخدام بياض البيض النيء في صنع بعض الصلصات مثل المايونيز، يجب أن تتم بسترته أولاً للقضاء على بكتيريا السالمونيلا.

- البيض النيئ يحرم الجسم من فوائد فيتامين B9 أو البيوتين، وهو من الفيتامينات الهامة للجسم.

- يؤدي تناول البيض النيئ إلى إصابة الشخص بالكولستيرول الزائد الذي يشكل خطراً على القلب والأوعية الدموية، لاسيما لدى مرضى السمنة المفرطة.

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