8 أطعمة تحمي القلب وتساعد على تنظيم ضرباته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون من الأشخاص حول العالم من عدم انتظام ضربات القلب لديهم، وهو مؤشر على الإصابة بالرجفان الأذيني. وبحسب الدراسات، فإنّ أكثر من 7 ملايين شخصاً حول العالم يعانون من هذا المرض، لا سيما كبار السن. تلفت الدراسات أيضاً إلى أن "1 من كل 4 أشخاص فوق سن الـ40، يمكن أن يُصاب باضطراب في ضربات القلب".

إلاّ أنّ هناك العديد من السبل التي تمكنك من تحسين القلب، وأبرزها عبر النظام الغذائي وتحديداً عبر سلسلةٍ من الأطعمة، وهي:

1- الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو مضادات أكسدة قوية وخصائص مضادة للالتهاب. ولفت الباحثون في دراسة علمية حديثة أنّ "الكركمين يمكن أن يساعد في منع عدم انتظام ضربات القلب".

2- الأطعمة المتخمرة

تقلل الأطعمة المتخمرة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وبالتالي تخفف من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

3- الهندباء

تساعد الهندباء في إزالة السموم من الكبد ومكافحة الالتهاب، بالإضافة إلى تنظيم مستويات الكولسترول بما يحافظ على صحة القلب والشرايين.

4- زيت الزيتون

أثبتت أبحاث علمية أن إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي يمكن أن يقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

5- مرق العظام

يقلل مرق العظام من خطر اضطراب ضربات القلب بشكل غير مباشر، إذ سيحسن من صحة الأمعاء، وبالتالي يساعد على انتظام ضربات القلب. وتشير الدراسات إلى وجود صلة بين تحسن صحة الجهاز الهضمي وانتظام ضربات القلب. وأثبتت الدراسات أيضاً أن 40% من المصابين بالرجفان الأذيني يعانون أساساً من مشاكل في الجهاز الهضمي.

6- الفواكه الطازجة

بحسب موقع AARP، فإنّه يجب تناول ثمار الفاكهة حمراء اللون عندما يتعلق الأمر بتحسين صحة القلب. لذا يجب تناول الفاكهة مثل التفاح والتوت والفراولة والطماطم، التي تبين أنها تحفظ لضربات القلب إيقاعها المنتظم والسليم.

7- الخضراوات البحرية

ترفع الخضراوات البحرية مستويات اليود في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى تحسن أداء الغدة الدرقية لوظائفها، وبالتالي انتظام ضربات القلب.

8- الأسماك

تعد الأسماك من أهم مصادر الأوميغا 3 كما انها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للتليف، والتي ثبت أيضاً أنها تعمل على ضبط وانتظام ضربات القلب.

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