دراسة: اتساع بؤبؤ العين مقياس للتوتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خلصت نتائج دراسة امريكية حديثة إلى ان اتساع بؤبؤ العين مقياس دقيق لمدى توتر الإنسان الذي يعمل في بيئة تتطّلب تعدد المهام والمهارات. ويعتقد فريق البحث من جامعة ميسوري الأمريكية أن هذا المؤشر يمكن استخدامه من قبل الموظفين في الشركات التي تكلّفهم بأعمال متعددة لمعرفة مدى الضغط الذي تتحمله أجسامهم.

توفر تقنية قياس اتساع بؤبؤ العين معياراً لمدى الضغوط في بيئة العمل التي تطلّب درجة عالية من الأمان والسلامة وعلى الرغم من أن كل جسم يعبّر عن مدى التوتر والإجهاد بطريقته الخاصة، إلا أن الدراسة الجديدة توصلت إلى مؤشر عام يمكن من خلاله رصد حالة التوتر والإجهاد.

.وأجرى الباحثون تجارب تم فيها رصد حركة العين بواسطة تكنولوجيا تصوير دقيقة للوقوف على كيفية الاستجابة لأجراس التحذير التي تعرّض لها المشاركون في التجارب. ويمكن للأفراد استخدام هذه التقنية لقياس مدى التوتر أثناء العمل، وتقدير حجم الضغوط.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "إنترناشيونال هيومان كومبيوتر إنترأكشن"، ووُصفت نتائج الأبحاث بأنها مستقبلية، ويتطلّع فريق البحث إلى استخدام نتائجهم لقياس مدى التوتر والضغوط في مجالات العمل التي تطلب درجة عالية من الأمان والسلام.

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