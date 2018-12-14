ألعاب الصلصال تتسبب في أضرار صحية خطيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت نتائج أبحاث طبية، خطورة التعرض للعبة التشكيل المفضلة للكثير من الأطفال والتي تعرف بلعبة الطينة الحرة.

وتؤدي اللعبة وفق الأبحاث الطبية إلى تهيج الجلد والإسهال والقيء والتشنجات على المدى القصير.

وفحصت هيئة حماية المستهلك في بريطانيا 13 منتجا للطينة الحرة لدى مجموعة من المتاجر بما فيها متاجر إلكترونية

ووجدت أن 5 منتجات على الأقل احتوت على كميات غير آمنة من المواد الكيماوية السامة.

وتعتبر الطينة الحرة أو "ألعاب الوحل" "الصلصال" مواد لزجة ولينة جدا يمكن تشكيلها بطرق مختلفة وصناعة.

وقالت هيئة الرقابة في بريطانيا إنها أبلغت المصنعين وتجار التجزئة عن النتائج التي توصلت إليها وطلبت منهم إزالة منتجات الطينة الحرة من منافذ البيع بسبب خطورتها على الأطفال.

وفي وقت سابق من هذا العام توصلت دراسة إلى أن 8 من أصل 11 لعبة قائمة على الطينة الحرة تحتوي على مواد كيماوية تتجاوز الحد المسموح به وهو 300 ملجم لكل كيلوجرام

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