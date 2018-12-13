دواء جديد قد يعطي أملاً لمرضى الفصام بالشفاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

الفصام أو انفصام الشخصية هو اضطراب عقلي حاد يفسر فيه الناس الواقع بشكل غير طبيعي. فهو قد يؤدي إلى مزيج من الهلوسة والأوهام والفكر المضطرب للغاية الذي يضعف الأداء اليومي، ويمكن أن يؤدي إلى العجز.

وبالفعل يعد مرض انفصام الشخصية من أصعب الأمراض النفسية التي ليس لها علاج حتمي وفوري فهو حالة مزمنة تتطلب العلاج مدى الحياة.

لكن علماء من معهد فالدمان للعلوم الصيدلانية التابع لجامعة الأكاديمي بافلوف الطبية في بطرسبورغ، ابتكروا دواء يفيد في علاج الأمراض النفسية بما فيها انفصام الشخصية والهوس.

ويقول إيليا سوخانوف، أحد المساهمين في ابتكار الدواء الجديد، إن العلماء ابتكروا مادة تؤثر في الاتصالات العصبية. وقال إنه "عند حقن الفئران المخبرية بهذا الدواء، نشطت مستقبلات TAAR1 في الجهاز العصبي المركزي. أي أثرت في نقل الإشارات بين الخلايا العصبية في الدماغ".

ويؤكد العلماء على أن الصيغة الصيدلانية للدواء، تسمح بإنتاج أقراص لعلاج الاضطرابات النفسية، وتعد طريقة جديدة لعلاج مرض انفصام الشخصية. كما أن نتائج اختبار الدواء على الفئران، تسمح بالقول إن هذا الدواء سيكون فعالا في علاج الأمراض النفسية بما فيها الهوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مرض انفصام الشخصية يصيب أكثر من 21 مليون شخص حول العالم، ويتميز باضطراب التفكير والإدراك والعواطف واللغة والسلوك وغيرها.

اقرأ أيضاً :

7 عوارض إذا كانت لديك فأنت قريب من الانهيار العصبي (صور)

حياتك في خطر.. 5 علامات تشير إلى انهيارك نفسياً