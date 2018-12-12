الإنجاب في الثلاثينيات.. وسرطان الثدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة أمريكية أن الإنجاب في الثلاثينيات يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي. الدراسة أُجريت على قرابة مليون أمريكية، بناء على بحث قامت به جامعة نورث كارولينا الأمريكية ، وبينت أن الأمهات بعد خمس سنوات من الإنجاب يصبحن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، بنسبة 80 في المائة عن مثيلاتهن من المرحلة العمرية ذاتها.

كما بيّن أن تأجيل الأمومة يزيد من المخاطر على المدى القصير، لأنّ خطر الإصابة بالسرطان لدى الأمّهات يقلّ كون الولادة تلعب دوراً وقائياً من المرض في المرحلة العمرية اللاحقة التي تحدث فيها معظم الإصابات بسرطان الثدي. ووجدت الدراسة أنّه بعد مرور 35 عاماً على الولادة، تصبح الأمّهات أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 23 في المائة مقارنة بالنساء اللواتي لم ينجبن.

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