الألعاب الذهنية لا توقف تراجع القدرات العقلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت دراسة حديثة بأن حل الألعاب الذهنية، مثل الكلمات المتقاطعة ولعبة سودوكو، لا يبدو أنها تقي الإنسان من تراجع القدرات العقلية. وأظهرت الدراسة الاسكتلندية الجديدة أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة فكرية بانتظام، على مدار حياتهم، يتمتعون بقدرات عقلية أعلى. ويقول الباحثون إن تلك الأنشطة تؤدي إلى وصول المرء إلى نقطة إدراك أعلى، والتي يبدأ منها تراجع القدرات العقلية.

وأجرى الدراسة الطبيب روغر ستاف، الذي يعمل في مستشفى أبردين الملكي وجامعة أبردين البريطانية. ونشرت نتائج الدراسة في دورية "بي إم جيه" العلمية. وفحصت الدراسة حالات 498 شخصا، ولدوا في عام 1936، وكانوا قد شاركوا في اختبار جماعي للذكاء حين كان عمرهم 11 عاما.

وبدأت الدراسة الجديدة حين كانت أعمار هؤلاء 64 عاما، حيث جرى استدعاؤهم لإجراء اختبار للذاكرة، واختبار لسرعة أداء العمليات الذهنية، وذلك لما يصل إلى 5 مرات على مدار 15 عاما. وتوصلت الدراسة إلى أن الانخراط في حل المشاكل لم يسهم في وقاية المرء من تراجع القدرات العقلية. لكن الانخراط في أنشطة التحفيز الفكري، بشكل منتظم، ارتبط بمستوى من القدرة العقلية عند كبار السن.

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