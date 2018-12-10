دراسة جديدة تكشف تأثير الموز على الجسم.. تعرف عليه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة طبية جديدة في الولايات المتحدة، أن تناول الموز بشكل يومي يساعد على وقاية جسم الإنسان من الجلطة والنوبات القلبية القاتلة.

وأفاد الباحثون أن مادة البوتاسيوم الموجودة بكثرة في فاكهة الموز تخلص الشرايين من الترسبات المضرة التي تتراكم مع مرور الوقت.

وعمل باحثون من جامعة ألاباما الأمريكية دراستهم على الفاكهة الشهيرة بالاعتماد على عينة من الفئران المعرضة بشدة لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأوضحت النتائج أن الفئران التي قدمت لها مستويات منخفضة من البوتاسيوم عانت مشكلات في الشرايين، وفي المقابل، تمتعت الفئران التي نالت نسبة أعلى من البوتاسيوم، بصحة أفضل.

ولم تعان الفئران التي أخذت مستوى مرتفعا من البوتاسيوم تصلبا في الشرايين، كما لم تواجه اضطرابات خطيرة في عضلة القلب.

ورغم أهمية الموز، إلا أن ينبه الخبراء إلى أن الإكثار من هذه الفاكهة قد يؤدي إلى آلام في المعدة، فضلا عن الإسهال والشعور بالغثيان.

وتنصح خدمة الصحة العمومية في بريطانيا باستهلاك 3500 ميليجرام من البوتاسيوم بصورة يومية، لكن موزتين اثنتين لا تحتويان سوى ربع هذا المعدل.

كما نصح الخبراء لتعويض النقص الحاصل، بالإقبال على أغذية أخرى مثل البطاطس والقرنبيط الأسود والسمك والدواجن.

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