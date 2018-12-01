علاج جديد لمرضى النوع الثاني من السكري

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

اعلنت مؤسسة الخدمات الصحية البريطانية أن أطبّاءها سيصفون نظامًا غذائيًا قليل السعرات لآلاف المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، على أمل علاجهم من هذا المرض.

ويتألف النظام الغذائي، الذي لا تزيد سعراته على 800 سعرة في اليوم، من الحساء بأنواعه والمخفوقات فقط، بعدما أظهرت اختبارات أنه يساعد على خفض الوزن الذي يسبب تراكم الشحوم حول الأعضاء الداخلية، مثل البنكرياس، مؤديًا إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما أفادت صحيفة الغارديان في تقرير عن السياسة الجديدة للسلطات الصحية البريطانية.

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