"الساونا" يمكن أن تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر الساونا أحد علاجات الاسترخاء ولكن دراسة فنلندية حديثة توصلت مؤخراً إلى أن الارتياد المنتظم للساونا يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب لدى الأشخاص في منتصف العمر.

وذكرت جامعة شرق فنلندا أن الذهاب إلى ٤ و٧ جلسات ساونا في الأسبوع توفر أكبر فائدة صحية وذلك حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما ذكر باحثون أن جلسات الساونا في الحرارة الشديدة تعد بمثابة تأثيرات التمارين الرياضية المعتدلة والتي بدورها تعزز القلب.

كما رصد الباحثون عادات ١٦٦٨ رجلاً وامرأة فوق سن الخمسين يذهبون إلى الساونا ثم تابعوا حالتهم الصحية بعد ١٥ عاماً.

ولخص الباحثون نتيجة الدراسة:" أن الأشخاص الذين حضروا ٤ إلى ٧ جلسات للساونا في الأسبوع انخفض لديهم خطر وفاتهم بالقلب إلى الربع مقارنة مع أولئك الذين لا ينتظمون."

حيث أشار الخبراء إلى أهمية قضاء أكثر من ٤٥ دقيقة في الأسبوع في الساونا.

كما أظهرت دراسات سابقة أن الذهاب إلى الساونا يرتبط بانخفاض معدل ضغط الدم كما يؤدي إلى زيادة في معدل ضربات القلب المساوية لتلك التي نشهدها في التمارين البدنية ذات الكثافة المنخفضة إلى المعتدلة.

ولخص العلماء أن حمامات البخار تعمل على تحسين الدورة الدموية عن طريق التسبب في تمدد الأوعية الدموية، كما تحسن تدفق الدم وتعزز صحة القلب، وتقلل من تصلب الشرايين الذي قد يؤدي إلى جلطات دموية تسبب جلطة دماغية.

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