سماعات الأذن تسبب لكم مشكلة صحية.. وهذا ما عليكم فعله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون من ظهور البثور على الأذن أو حولها، الأمر الذي يشكل إزعاجاً لهم.

وبحسب الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والحنجرة، فإنّ "البثور تظهر على الأذن لأسباب عديدة، أبرزها البكتيريا التي تتكاثر في الأذن بسبب غياب النظافة الشخصية مسببة الإصابة بالتهابات".

كذلك، فإنّ فرط إفراز شمع الأذن يتسبّب بانسداد القناة السمعية، ومن ثمّ ظهور البثور والشوائب. ولا يمكن رؤية البثور في القناة السمعية، ولكن يمكن الاستدلال عليها من خلال الشعور بالحكة والألم. ولذلك، فإنه من الأوجب استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة لمباشرة العلاج اللازم.

غير أنّ ما يجب الإلتفات إليه هو أنّ الهاتف الجوّال وسماعة الرأس هما من أبرز العوامل التي تساهم في تكوّن البكتيريا والأوساخ والعرق، ومن ثمّ ظهور البثور.

ولتفادي ظهور بثور الأذن، ينبغي تطهير وتعقيم الهاتف الجوّل وسماعة الرأس بانتظام، مع مراعاة تظيف الأذن من الخارج بانتظام بواسطة قطعة قطنية وماء فاتر. كذلك، يجب تنظيف الأذن من الداخل وإزالة الشمع لدى طبيب أنف وأذن وحنجرة من آن إلى آخر.

مصدر الصورة: Freepik

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