دراسة تكشف علاجاً لسرطان نادر.. هذا ما أعلنه العلماء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن موقع MedicalXpress أنّ "علماء معهد دانا - فاربر الأمريكي للبحوث السرطانية، اكتشفوا خلال دراستهم، أهدافاً جزينية في خلايا الأورام الخبيثة لنوعين من السرطان غير قابلة للعلاج".

وبحسب ما ذكر الموقع، فإنّ "الساركوما وهي نوع نادر من سرطان الأنسجة الرخوة الذي يكتشف عادة لدى الشباب، وأروام الأطفال الذين هم دون الثانية من العمر، كلها تصيب الدماغ والكلى وأعضاء أخرى من الجسم".

ولفت الباحثون إلى أنّ "تطور الساركوما الزليلي وأورام الأطفال سببه إعادة تشكيل الكروماتين في المركب ncBAF الذي يساهم في تنظيم نشاط عدد من الجينات، ويلعب دوراً مهما في تغليف الكروماتين، وهو عبارة عن كروموسومات تتكون من الحمض النووي والحمض النووي الريبي وبروتينات".

كذلك، اكتشف الباحثون "وجود BRD9 وGLTSCR1 في مركب ncBAF، التي هي وحدات فرعية فريدة غير موجودة في مركبات مماثلة"، لافتين إلى أنّ "تثبيط هذه الوحدات بمساعدة مركبات مساعدة، يمنع انقسام الخلايا الخبيثة وتكاثرها وبالتالي يبطئ تطور المرض".

وأمل الباحثون أن "تساعد هذه الدراسة، في ابتكار طرق جديدة فعالة في علاج الساركوما الزليلي وأورام الأطفال".

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