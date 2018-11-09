إنجاب الذكور يسبب اكتئاب ما بعد الولادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة بريطانية عن أن الأمهات اللواتي يلدن أبناء ذكورا يزيد احتمال تعرضهن لاكتئاب ما بعد الولادة بمرتين تقريبا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "كنت" أن الأمهات حديثات الولادة معرضات للإصابة باضطراب الصحة العقلية بنسبة ٧٩٪ إذا رزقن بولد.

وأوضح الباحثون أن الابن الذكر يزيد من مستويات الالتهاب في جهاز المناعة للأمهات، والذي يعتقد أنه يغير التوازن الكيميائي في الدماغ.

ووجد البحث نفسه أيضا أن النساء اللواتي يعانين من مضاعفات أثناء ولادة طفلهن أكثر احتمالا بمقدار 3 مرات تقريبا للاكتئاب بعد الولادة.

واستجوبت الدراسة ٢٩٦ أمّا حيث تبين زيادة مخاطر الإصابة بداء اعتلال الأوردة التداخلية يتراوح بين ٧١ و٧٩٪ لدى النساء اللواتي يلدن أولادا، وبنسبة ١٧٤٪ بين النساء اللواتي يعانين من مضاعفات.

ومع ذلك، فإن خطر الإصابة بهذا الخلل العقلي بعد حدوث مضاعفات بين النساء اللواتي يعانين بالفعل من فترة من مشاكل صحية نفسية كان أقل، وذلك ربما لأنهن يتلقين المساعدة الطبية بالفعل.

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