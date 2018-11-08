تناول بيضة يوميا يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أوضحت دراسة أجرها باحثون صينيون وبريطانيون، ونشرت نتائجها في المجلة الطبية البريطانية "بريتش ميديكال جورنال"، أن الاستهلاك اليومي للبيض يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أشار الباحثون إلى أن البيض يعد مصدراً ممتازاً لمضادات الأكسدة والفيتامينات، رغم السمعة الخاطئة التي طالته بأنه خطر على صحة القلب، لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول في الدم.

وذكرت أن الباحثين اكتشفوا بعد تحليل بيانات 416213 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاماً، خلال الفترة بين 2004 حتى 2008، لا يعانون من السرطان أو أمراض في الأوعية الدموية أو القلب أو السكري، وكان السؤال المطروح على تلك العينة من المبحوثين بشأن الكمية المستهلكة من البيض يومياً.

ووفقاً للدراسة، فإن 13.1% فقط من الأشخاص يتناولون البيض يومياً بمعدل 5.3 بيضة أسبوعياً، و9.1% من الذين شملهم الاستطلاع يتناولون البيض نادراً، بمعدل بيضتين أسبوعياً.

في المقابل تابع الأطباء الحالات وتوصلوا إلى أن هناك نحو 83977 ألف حالة من مرضى الأوعية الدموية، و9985 ألفاً من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، خلال الفترة نفسها.

ووجد الباحثون أيضاً صلة مهمة بين استهلاك البيض وأمراض القلب والأوعية الدموية، موضحة أن 18% من الأشخاص الذين يستخدمون البيض يومياً يقل خطر تعرضهم للوفاة نتيجة أمراض القلب، كما أن 28% من المتناولين البيض يومياً يقل خطر إصابتهم بسكتة دماغية نزيفية.

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