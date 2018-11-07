ما سر إنتشار السرطان لدى النساء ؟

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سعى علماء بريطانيون لكشف النقاب عن سبب تعرض النساء للأصابة بسرطان بسهولة

حيث أجرو دراسة شملت ما يقارب 400 ألف امرأة، وتلخصت نتائج الدراسة الأولية إلى أن النساء اللواتي يستيقظن في الصباح الباكر أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي، مقارنة بغيرهن.

كما أوضح العلماء أن النساء اللواتي ينمن فترة أطول من اللازم أي ما يعادل (أكثر من 8 ساعات)، هن الأكثر عرضة لارتفاع خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 20% لكل ساعة نوم إضافية.

فأشار العلماء أن هناك علاقة بين اضطراب النوم الحاد، وفرص الأصابة بالسرطان .

ويعتقد العلماء أن النوم في وقت متأخر ليلا، يؤثر على ساعة جسم المرأة ويزيد المخاطر. ويعكس ذلك نتائج الدراسات السابقة، التي وجدت أن العمل في النوبات الليلية والتعرض للمزيد من الضوء الصناعي أثناء الليل، يزيد من حالات الإصابة بالسرطان.

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وقام فريق البحث، الذي قدم النتائج في المؤتمر الوطني لمعهد أبحاث السرطان في غلاسكو، بتحليل الجينات النسائية ودراستها.

وذكرت الدكتورة ريبيكا ريتشموند: "نرغب في القيام بمزيد من العمل للتحقيق في الآليات التي تدعم النتائج، حيث تستند التقديرات التي تم الحصول عليها على أسئلة تتعلق بالنوم الصباحي والمسائي. ويمكن أن يكون الأمر أكثر تعقيدا من علاقة تغيير العادات بخطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء".

وأشارت الدكتورة إيما بينري، من الجمعية الخيرية لرعاية سرطان الثدي "أن تغيير عادات النوم ليس سهلا كما هو الحال مع الخيارات الأخرى المؤكدة لخفض المخاطر، لأنها غالبا ما تكون جزءا لا يتجزأ من الوظائف أو الأبوة أو الأمومة، أو غيرها من الظروف الصحية".

ولخص العلماء نتائج الدراسة النهائية إلى أن النساء اللواتي يستيقظن باكرا أقل عرضة بنسبة 48% للإصابة بسرطان الثدي.

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