إضطرابٌ يتلف أعصاب مرضى السكري.. هذه أعراضه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني معظم مرضى السكري من اعتلال الأعصاب السكري، وهو إضطراب ينجم عن إصابة الأوعية الدموية الدقيقة، بما فيها الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الأعصاب، إلى جانب إصابة الأوعية الدموية الكبيرة.

وفي هذا الإطار، أوضحت مجلة "ديابيتس راتجيبر" أنّ "الحالات المرتبطة بإعتلال الأعصاب السكري، تشمل شلل العصب الثالث واعتلال العصب الأحادي والضمور العضلي السكري، واعتلال الأعصاب المتعددة المؤلم، واعتلال الأعصاب اللاإرادية واعتلال الأعصاب الباطنية والصدرية".

وبحسب المجلة، فإنّ "إعتلال الأعصاب السكري يؤثر على جميع الأعصاب الطرفية: ألياف الألم والخلايا العصبية الحركية والأعصاب اللاإرادية. لذا فهو يمكن أن يؤثر على جميع أجهزة الجسم وأعضائه، حيث إن جميعها تغذيها أعصاب".

أمّا فيما خص الأعراض، فإنّ أبرزها يتمثل في خدر ووخز في الأطراف العلوية والسفلية، وانخفاض أو فقدان الإحساس في جزء من الجسم، فضلاً عن السلس البولي بسبب فقدان السيطرة على المثانة والتغيرات البصرية.

وبشأن العلاج، فإنه يمكن مواجهة اعتلال الأعصاب السكري من خلال ضبط نسبة السكر بالدم مع إنقاص الوزن والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية، فضلاً عن الإقلاع عن التدخين والخمر، لأنهما يُلحقان تلفاً بالأعصاب بشكل إضافي.

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