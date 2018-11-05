دايلي ميل: بكتريا تُسبب السل بدُش الحمام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

هل يمكن أن تصدق إذا أخبرك أحدهم أن داء السل يختبئ في منزلك .. بالتأكيد لا ، طالما أنت تهتم بنظافته .. لكن اليك ما توصل اليه العلماء ..

فقد أكدت دراسة حديثة أجراها باحثون بـ14 دولة أوروبية بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، وجود بكتريا تتركز بدُش الاستحمام وتُسبب الكثير من الأمراض المعدية.

ونقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية، عن مُعدي الدراسة قولهم:" إن البكتريا المنتشرة بشكلِ كبير بدُش الاستحمام تُسبب أمراضًا مُعدية من بينها السُل".

ونُشرت الدراسة بمجلة "أم بيو"، الأمريكية، الصادرة الجمعية الأمريكية للميكرو بيولوجيا، والأكاديمية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة.

وسعت الدراسة إلى معرفة البكتيريا الموجودة في دُش الاستحمام التي تصل إلى رؤوس البشر، ولذلك أخذت عينات من 656 دُش منزلي في الولايات وأوروبا.

وقال معدوا الدراسة:" إن هذه البكتيريا الضارة في صنابير المياه التي توفرها البلديات أكثر من تلك القادمة من الآبار، وهي شائعة في المناطق الجغرافية ذات الحرارة العالية، حيث تنتشر أنواع معينة من أمراض الرئة التي تسببها هذه البكتيريا.

وبحسب تعبير أحد المشاركين في الدراسة:" هناك عالم من البكتريا، يعيش في تجاويف دُش الاستحمام، وينزل على رأس مستخدمه".

وأضاف أن معظم هذه البكتيريات غير ضارة، لكن عددًا قليلًا منها يلحق أضرارًا، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأبحاث يساعد في معالجة كيفية التعامل مع الأنظمة التي تزود المنازل بالمياه.

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