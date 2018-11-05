الشمسُ خطيرة على الرجال وهذا المرض يهددهم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصبح واضحاً بعد سلسلةٍ من الدراسات أنّ الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان الجلد، من النساء. وتبعاً لباحثين في مؤتمر طبي في غلاسغو، فإنّ الدول الغنية في العام 1985، شهدت إرتفاعاً في معدلات الوفيات الناجمة عن هذا المرض. أمّا فيما خصّ النساء، فكان إرتفاع هذه المعدلات كان بطيئاً لا بل شهد تراجعاً ملحوظاً.

وفي دراساتها، فإنّ المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، تشيرُ إلى أن "أكثر من 90% من حالات الميلانوما، وهو أخطر سرطانات الجلد، ناجمة عن الشمس أو مصادر أخرى للأشعة فوق الفنسجية. وفي السياق، فقد لفتت الطبيبة دوروثي يانغ من "رويال فري لندن أن أتش أس فاونديشن تراست"، إلى أنّ "أسباب هذا التفاوت غير واضحة، لكن ثمة أدلة تشير إلى أن الرجال أقل ميلاً إلى حماية أنفسهم من الشمس". وأوضحت أنّ "العلماء يجرون أبحاثاً لمعرفة ما إن كانت عوامل بيولوجية وجينية، تلعب دوراً أيضاً في الإصابة بسرطان الجلد"، مشيرة إلى أن "النتائج حتى الآن لم تكن قاطعة".

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