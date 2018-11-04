هل السجائر الإلكترونية آمنة؟ هذا ما تقوله الأبحاث

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسات إلى أن السجائر الإلكترونية قد تساعد على الإقلاع عن التدخين، ومقارنة بالسجائر العادية، فهي تخفض معدلات سرطان الرئة وأمراض أخرى بشكل كبير

وبذلك فإن استخدام السجائر الإلكترونية يعتبر أكثر أماناً وأقل سمية بكثير من تدخين السجائر التقليدية.

وقد وجد الباحثون أن مستويات السموم عند الأشخاص الذين استبدلوا تدخين السجائر التقليدية بالسجائر الإلكترونية كانت أقل بكثير نظرا لاحتوائها على عدد أقل من المواد الكيميائية المسببة للسرطان الموجودة في السجائر التقليدية.

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وفي المقابل، أكدت دراسة سابقة أجراها خبراء في مشفى بوسطن الأمريكي أن الأخطار القاتلة في السجائر الإلكترونية لا تقل عن تلك الناجمة عن السجائر العادية.

وخلال الدراسة قام الخبراء بمعاينة عشرات الأشخاص ممن يدخنون السجائر العادية والإلكترونية، وفحصوا الأدخنة الناجمة عن تلك السجائر، والمواد التي تخلفها في أجسام هؤلاء الناس.

وتبين أن الأدخنة الناجمة عن السجائر الإلكترونية تحوي على نسب خطيرة من المعادن الثقيلة كالرصاص، والتي يمكن أن تتسبب بالإصابة بالسرطان والعديد من الأمراض القاتلة، وكذلك احتوت أدخنة السجائر العادية على نسب من معادن النيكل والرصاص والكروم، والتي تعتبر من المعادن السامة والمسببة لأمراض قاتلة في حال دخولها الجسم.