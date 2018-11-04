نظام الحمية الحيوي.. 7 أحجار كريمة لإنقاص الوزن!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عندما نفكر فى خسارة الوزن الزائد من الجسم أول شيء نفكر فيه هو اللجوء إلى الطريقة التفليدية وهي اتباع نظام غذائي معين يناسب الجسم، لكن بالفترة الأخيرة ظهرت طريقة جديدة لخسارة الوزن وهي عن طريق استخدام الطاقة الحيوية.

ماهي الطاقة الحيوية؟

هى طاقة موجود فى كل مكان سواء فى الجماد أو النبات وإنسان وحيوان، فأي شيء فى الكون يصدر طاقة ويستقبل طاقة، المهم هو معرفة الإنسان كيف يستقبل الطاقة الصحيحة التى يحتاجها ويطرد الطاقة الخاطئة، نستمد طاقة الإيجابية من الكون مثل طاقة الخير والسلام، توجه للمريض بطريقة معينة. وفقا لموقع "mindbodygreen".

والجسم مقسم إلى 7 "شاكرات" أساسية موزعة بخط مستقيم على العمود الفقري بشكل صاعد من الجذر حتى قمة الرأس، والشاكرات هى عبارة عن دواليب لتحريك الطاقة وتوزيعها بالجسم.

الأحجار الكريمة والكريستال لها طاقة عالية جداً تستخدم الذبذبات الصاعدة منها للعلاج من الأمراض، وكل حجر مسؤول عن علاج مرض معين يساعده على الشفاء مع تناول أدوية الطبية التى وصفها له الطبيب.

التخسيس بالطاقة الحيوية؟

تخسيس بواسطة الطاقة الحيوية تشبه عمليات تدبيس المعدة، الطاقة الحيوية تقوم بتصغير حجم المعدة وتصغير حجم القولون من خلال إجراء أكثر من جلسة علاج مع إزالة الدهون فى الجسم ككل مع اتباع نظام غذائي مع تناول مشروبات معينة واتباع تمارين رياضية، وتناول جميع الوجبات لكن بأحجام خفيفة وبطريقة معينة لننظم عملية الحرق بهذه الطريقة تستطيع فقد من 5 إلى 10 كيلو في الشهر.

نظام غذائي بالطاقة الحيوية؟

أشارت المدربة لبنى أحمد إلى أن هذه العملية تتحقق عن طريق توجيه حجر كريم بلون معين للمعدة عن طريق عدة جلسات علاجية وخلال هذه الفترة يتبع نظام غذاء معين مثلا بالفطار أي نوع فاكهة، وبأي كمية حسب رغبة المريض لكن يحذر تناول الفواكه المعروفة بزيادة الوزن أما وجبة الغداء فيمكن تناول مأكولات بكميات قليلة من الخضراوات والنشويات ووجبة العشاء عبارة عن وجبة خفيفة تحتوي على البروتين، ويفضل أيضا تناول كوب من لبن الزبادي مع ضرورة عدم تناول وجبات غذائية أخرى بعد الساعة 9 مساء.

ونصحت استشارى الطاقة الحيوية بضرورة أن يكون هناك خمس ساعات على الأقل بين وجبة العشاء والنوم مع تناول مياه دافئة طوال اليوم، لأنها تساعد على إزالة الدهون من الجسم بسهولة مع عدم تناول زيتون الأسود وزيت الزيتون مع تدريب على طريقة تنفس صحيحة، وهى عبارة عن شهيق فى 7 عدادات مع كتم عدة وإصدار زفير فى 7 مرات.

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الأحجار الكريمة التى تساعد على حرق الدهون

1- الأباتيت

يمكن الإستعانة بهذا الحجر عند اتباع حمية معينة، فيمكن تعليقه بقلادة أثناء تناول الطعام، إذ أنه يساعد على الحد من الشعور بالجوع.

2- حجر الفيروز

يساعد هذا الحجر على إعادة توزبع السوائل بشكل صحي داخل الجسم، ويمنع من تراكم الدهون.

3- المغنيست

يمكن لهذا الحجر أن يمنع احتباس الماء في الجسم، كما أن إكسيره يحد من الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات خلال النهار.

4- اللازورد

ضع هذا الحجر في مكان ما على مائدتك أثناء تناول الوجبات، فهو يساعد على تناول كمية معتدلة من الطعام.

5- الكوارتز روتيل

إذا كنت تريد نسف الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من جسمك، إلجأ الى هذا الحجر، فهو يساعد على حرق الكتل الدهنية.

6- السيرافينيت

في حال كنت من محبي السكاكر والحلويات، يمكن لحجر السيرافينيت، أن يساعدك على التخفيف من تناولها.

7- تورمالين البطيخ

هذا الحجر مناسب للتخفيف من احتباس الماء في الجسم وانتفاخ البطن، كما أنه يحول دون ظهور حب الشباب..

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