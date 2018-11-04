علماء ألمان: الشوكولاتة والشاي يؤخران الشيخوخة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال علماء ألمان إن المركب العضوي "الهايدروكينون" الموجود في الشوكولاته والشاي والقهوة يعمل على تأخير الشيخوخة لدى الانسان.

وأوضح العلماء في جامعة Erlangen الألمانية، أن المركب يتفاعل مع الزنك ويمنع عملية الأكسدة في جسم الإنسان ويؤدي لهذه النتيجة.



واستنتج العلماء أن الزنك ينشط عمل المجموعات من الهيدروكينون وينتج حماية طبيعية ضد أنيون فوق الأكسيد الذي يلحق ضرراً بالجزيئات الحيوية للجسم مثل البروتينات والليبيدات.

وعن تأثير هذه المركبات على جسم الانسان وإبطاء الشيخوخة، لفت العلماء إلى أنّ "الهيدروكينون" المركب الوحيد القادر على تدمير فوق الأكسيد، تنشأ في الجسم مجموعة تشبه إنزيم سوبر أكسيد ديسميوتاز.

ويعمل اكسيد ديسميوتاز على حماية هاتان المادتان الجسم ضد عملية الانحطاط التي تتسبب فيها الأكسدة، في حالة توحيد الزنك والهيدروكينون.

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