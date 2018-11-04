علاقة حساسة بين الوارافارين وفيتامين ك.. أين تكمن الخطورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كثيرا ما توصف أدوية تمييع الدم للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالجلطات. ومنها عقار الوارافارين، ولكن إذا قمت بزيادة تناولك لفيتامين "ك" فجأة في نظامك الغذائي، فيمكن أن يتسبب ذلك باختلاطات قد تقلل من تأثير الوارفارين. وذلك لأن فيتامين K جزء أساسي من عملية تخثر الدم في جسمك.

- لا تقطع فيتامين K بشكل كامل

أنت لا ترغب وقد لا تستطيع أيضا التقليل من نسبة فيتامين "ك" في دمك، لأنه موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة ذات الفوائد الغذائية الجمة وتشمل الخضار الورقية. وهذا ما لا تريده بالتأكيد.

بدلًا من ذلك، استشر طبيبك بشأن الكمية التي تحقق التوازن النسبي بين ما يحتاجه جسمك من غذاء وما يحتاجه وضعك الصحي من عقار الوارافارين.

على سبيل المثال ، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بفيتامين K، فقد تحتاج إلى فحص دمك بشكل أكثر تكرارًا أو تناول المزيد من الوارفارين. إذا قمت بتغيير النظام الغذائي الخاص بك وتناول كميات أقل من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين K ، فقد تحتاج إلى أخذ كمية أقل من الوارفارين.

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إليك ثلاث نصائح تساعدك في تناول فيتامين K بأمان:

1. قراءة المعلومات التي تخص القيم الغذائية المدونة على أغلفة المنتجات التي تشتريها.. وهذا ما يمنحك أكبر قدر ممكن من البيانات الخاصة بما تتناول ويمكنك من المقاربة بين العنصرين "فيتامين "ك" ومستحضر الوارافارين.

وهناك مجموعة متنوعة من الخضار تحتوي على كميات أقل من فيتامين ك.

- طماطم

- الفلفل

- الجزر

- القرنبيط

- الخيار

- البطاطا

- البطاطا الحلوة

2. حذار من المكملات العشبية ومكملات أوميغا 3

قد تضطر إلى تجنب بعض المكملات الغذائية والفيتامينات للحفاظ على استقرار حالة الدم لديك.

3. خذ مميع الدم بطريقة ثابتة

هناك طريقة أخرى لتحقيق التوازن بين تأثير الدواء وفيتامين "ك" وهي أخذ جرعات الوارفارين في نفس الوقت كل يوم، ومن يوم إلى آخر، تأكد من أن تناول فيتامين K ثابت. وللتأكد من أنك على المسار الصحيح، قم بفحص قيم الدم بانتظام.

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