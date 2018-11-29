حامل مصابة باللوكيميا تجد متبرعاً بالنخاع العظمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وجدت امرأة من جنوبي كاليفورنيا مصابة بسرطان الدم وحامل بتوأم متبرعاً لنخاع العظام، وذلك بعد أسابيع من نشر قصتها حيث تفاعل الكثير معها وانضم عدد قياسي من الأشخاص للتبرع ، و تجاوز عدد المتبرعين 40000 ألف شخص في 22 يوما فقط.

ومن المقرر ان تضع "سوزي راباكا" جنينها في السادس من ديسمبر / كانون الأول وكانت في حاجة ماسة لعملية زرع النخاع العظمي لمعالجة سرطان الدم لديها ولإنقاذ حياة توأمها.

ومن الممكن ان تنقذ عملية زرع النخاع العظمي حياة الذين يعانون من مرض اللوكيميا ، ولكن هناك شروط لنجاح العملية وأهمها ان يكون هناك تطابق بين المريض والمتبرع.

ويمكن أن يكون زرع النخاع العظمي إجراء يحتمل أن ينقذ الحياة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اللوكيميا. ولكن لكي تنجح العملية ، يجب أن يكون المتبرع متطابقًا. وهناك حوالي 30 مليون شخص في السجل العالمي.

يذكر ان سوزي هي ام لثلاثة أطفال حالياً وتستعد لإستقبال توأمها .

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