بارقة أمل.. علماء يكشفون عن علاجٍ جديد للسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر مرض السرطان "اللعين" من أكثر الأمراض تهديداً لحياة الناس في جميع أنحاء العالم. فهو المرض الذي لم يستطيع أي علاجٍ الصمود في وجهه رغم كل المحاولات الطبية لذلك. فخلال السنوات الماضية، أجريت الكثير من الأبحاث والدراسات لإيجاد علاجٍ للسرطان، إلاّ أنّ العلاج الوحيد المعتمد لمعالجته هو العلاج الكيماوي والإشعاعي.

في غضون ذلك، نشط العديد من الباحثين لإيجاد علاجٍ بديل وأكثر نجاعة، قد يساهم في القضاء على السرطان نهائياً، الأمر الذي يشكلُ بارقة أملٍ للمصابين به.

وعليه، فقد كشفت مجموعة باحثين وعلماء متخصصين في علاج السرطان عن "إجراء أبحاث وتجارب سريرية من أجل إيجاد أفضل وأنجع الطرق لتحسينه عن طريق العلاج المناعي الذي أثبت نجاحه في أقل من نصف المرضى".

ولفت الباحثون إلى أنّ "العلاج المناعي الجديد لا يستهدف الخلايا، بل يركز على جزء آخر من جهاز المناعة وهو البلعم"، موضحين أن "هذا العلاج قد يغير بشكل جذري صحة المرضى".

والبلعم هو خلية مشتقة من الخلايا الوحيدة، وهو أحد أنواع الخلايا البيضاء، حيث يساهم في تعزيز المناعة اللانوعية والمناعة الخلوية النوعية، من خلال التهام وتدمير الميكروبات والفيروسات والمواد الغريبة الأخرى.

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