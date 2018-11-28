وداعاً للشيخوخة.. إكتشاف جديد قد يحافظ على شبابك

اخبار الأن | الامارات العربية المتحدة ( وكالات)

نشرت مجلة " MEDICAL XPRESS " انه بعد بحثٍ دام لسنوات طويلة ، توصل علماء امريكيون إلى ان انخفاض بروتين بلوثو يؤدي الى فقدان عضلات الجسم لفعاليتها ونشاطها الطبيعي وتجدد خلاياها ، و تمكن العلماء في جامعة بيتسبيرج الأمريكية من اكتشاف طريقة لاستعادة العضلات التالفة لعملها الطبيعي و مقاومة الترهل و الترخي عند التقدم في السن.

كما أشار الباحثون أن لبروتين بلوثو دورا في حماية الدماغ من الإلتهابات ومنع تفشي امراض الشيخوخة في الجملة العصبية المركزية.

و أظهرت اختبارات المعالجة بالبروتين على فئران التجارب، ان ادخال مصل "SS-31" الخاص بدعم وظائف الميتوكوندريا يزيد من نشاط بلوثو ويساعد في إستعادة حيوية الانسجة العضلية.

ويعتقد العلماء ان هذا الأكتشاف سيساعد العديد من الناس في الحفاظ على فعالية عضلاتهم و اطالة عمرهم.

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