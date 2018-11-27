لمن يمضي ساعات طويلة أمام الكمبيوتر.. اكتشف فائدة الحرنكش؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبرُ الفواكه من أكثر الأطعمة فائدةً على الصحة، والتي يوصي الأطباء بتناولها بين الوجبات الأساسية. ولكن، هل سمعت من قبل عن فاكهة الحرنكش وعن فوائدها الصحية؟

في البداية، فإنّ موطن الحرنكش هو حوض نهر النيل وجنوب أمريكا مثل كولومبيا، لونه برتقالي أو أحمر عند تقشيره من لحافه الخفيف ويعتبر نادراً، إلاّ انه استخدمَ كثيراً في الطب البديل.

وتحتوي كل حصة واحدة من الحرنكش على 74 سعرة حرارية، ويلعب دوراً هاماً في تعزيز حماية العينين وحمايتهما وذلك بسبب احتوائه على فيتامين أ. فمن يقضي ساعات طويلة أمام الكمبيوتر، عليه تناول الحرنكش باستمرار.

كذلك، فإنّ للحرنكش الكثير من الفوائد المفيدة في تغذية الشعر، إذ أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تحمي فروة الرأس من الالتهابات. إلى جانب ذلك، فإنّ للحرنكش فوائد رائعة على صحة العظام والأسنان والأظافر، لاحتوائه على فيتامين ج.

ويساعد الحرنكش على رفع عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على رفع عملية الأيض والتخلص من مشكلة ثبات الوزن في الرجيم.

مصدر الصورة: webteb

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