الليمون مع الماء الدافئ.. فوائدٌ عديدة لن تتوقعها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتميّز الليمون بفوائده العديدة على الصحة، وبدوره الفعال في معالجة العديد من الأمراض. ويعد الليمون من أكثر الفواكه الحمضيّة استخداماً، ويمتاز بمذاقه شديد الحموضة، لذلك يستخدم عادةً بإضافته للطعام لإضافة الطعم الحامض، أو في تحضير العصير الطبيعي، ويحتوي على الزيوت العطريّة، والمركبات النباتيّة، وفيتامين ج، وغيره من الفيتامينات والمعادن.

وفي هذا الإطار، فإنّ فوائد الليمون المباشرة على الصحة تكون من خلال تناوله مع الماء الدافئ في الصباح وهذا ما يوصي به خبراء التغذية، نظراً للفوائد التالية:

تقوية الجهاز المناعي

يحتوي الليمون على كميات جيّدة من مضادات الأكسدة وفيتامين ج، والتي تقوي جهاز المناعة ضدّ الجراثيم المسبّبة للإنفلونزا أو الرشح، كما أنّ فيتامين ج يمكن أن يعزز مناعة الأشخاص الذين يؤدّون نشاطاتٍ بدنيّةً عالية الشدة.

خسارة الوزن

إن استبدال القهوة والعصائر والمشروبات الغازية بالماء والليمون، يساعد في الحفاظ على حمية متوازنة السعرات الحرارية.

تحسين عملية الهضم

يساعد شرب الليمون مع الماء الدافئ الجسم على التخلص من السموم، ويقوي عمل الجهاز الهضمي وقدرته على استخلاص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام.

بشرة متألقة

نظراً لغناه بفيتامين "سي"، فإنّ الليمون ضروري جداً لصحة البشرة. كذلك، تساهم مضادات الأكسدة فيه، على محاربة تجاعيد وعيوب الجلد.

التقليل من خطر الإصابة بالربو

إن الأشخاص الذين يتناولون كميات مرتفعة من بعض المغذيات مثل فيتامين ج الموجود في الليمون، يكونون أقلّ عرضةً للإصابة بالربو.

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