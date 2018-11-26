ما لا تعرفه عن أنفلونزا المعدة.. الأعراض وسبل الوقاية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضحت دراسة طبية جديدة أنّ "انفلونزا المعدة هي التهاب يصيب المعدة والأمعاء وتسببه فيروسات عدّة أهما النوروفيروس وفيروس الروتا، ولا علاقة له بالإنفلونزا العادية".

وبحسب الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي، فإنّ "أعراض انفلونزا المعدة تتمثل بالغثيان والقيء والاسهال وآلام البطن وفقدان الشهية، وهي تنتقل إلى الشخص عبر الرذاذ أي عبر الهواء عند العطس، أو باللمس".

وللوقاية من الإصابة بهذه الأنفلونزا، يجب غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض وقبل الطهي وبعد ملامسة الحيوانات وركوب وسائل النقل العامة. كذلك، يجب تنظيف الأشياء المستخدمة يومياً بالمعقمات مثل الهاتف الذكي والجهاز اللوحي.

ويتوجب على المصابين بإنفلونزا المعدة "الإكثار من السوائل بمعدل لا يقل عن لترين، والإكثار من شرب الماء وشاي الأعشاب مثل شاي البابونج والشمر". وفي حال لم يتم التخلص منها، يجب استشارة الطبيب على الفور.

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