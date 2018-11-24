عقاقير التوستيسترون تضاعف خطر الوفاة المبكرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

خلصت نتائج دراسة حديثة إلى ان الحقن والعقاقير التي تحتوي على هرمون التوستيسترون وزيت سينثتيك تزيد خطر الوفاة المبكرة لدى الرجال. ووجدت الأبحاث التي أجريت في جامعة كوبنهاغن بالدانمارك أن خطر الوفاة المبكرة قد تضاعف 3 مرات لدى من يتناولون هذه المنشطات.

وتفيد تقارير طبية بأن 6 بالمائة من الرجال يتناولون منشطات أندروجينيد أنابوليك سترويد، ومنها هرمون التوستيسترون وزين سينثتيك. وتوجد مجموعة من الآثار الجانبية للاستخدام المفرط لهذه الأدوية، منها ضعف الانتصاب، وحب الشباب، والتثدي (زيادة حجم ثدي الرجل).

وبحسب الدراسة التي نُشرت في "جورنال أوف إنترنال ميديسن" لاتزال المعرفة قليلة بالآثار الجانبية لهذه العقاقير، التي يتم ترويجها باعتبارها مفيدة لبناء العضلات وتحسين الأداء البدني للرياضيين.

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