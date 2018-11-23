الصين ترصد بؤرة لحمى الخنازير في منطقة منغوليا الداخلية
أخبار الآن| هينان- الصين (وكالات)
أكدت وزارة الزراعة الصينية اليوم الجمعة رصد بؤرة لحمى الخنازير الأفريقية في منطقة منغوليا الداخلية التي تتمتع بحكم ذاتي.
وأعلنت الصين اكتشاف أكثر من سبعين بؤرة للمرض شديد العدوى , منذ مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي . وأكدت ظهور أول تفش في العاصمة بكين صباح اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية على موقعها الإلكتروني إن البؤرة الجديدة تم اكتشافها في مزرعة خنازير في مدينة باوتو وتسببت في نفوق 53 خنزيرا.
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