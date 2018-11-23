الصين ترصد بؤرة لحمى الخنازير في منطقة منغوليا الداخلية

... تفشي حمى الخنازير بمناطق جديدة في الصين أعلنت وزارة الزراعة الصينية إنه تم الإبلاغ عن أربع بؤر تفش جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في أقاليم مختلفة في البلاد

... أول إصابة بحمى الخنازير في اليابان منذ 26 سنة أعلنت وزارةُ الزراعة اليابانية اليوم، أنها تأكدت من أولِ حالةِ تفشٍ لحمى الخنازير في البلاد، منذ 26 عاما، وأنها علًقت تصديرَ لحومِ خنازيرِ المزارع

... بالصور : ماذا يأكل العالم ؟ كيف يبدو الطعام الذي تستهلكه أسرة على مدى أسبوع كامل. هذا كان مشروع باحثان جابا العالم.

... متى نحتاج لتناول الحديد يحرص العديد من الأشخاص على تناول فيتامينات الحديد بشكل عشوائي خاصة أنها متوفرة بالصيدليات والمراكز الصحية ويمكن الحصول عليها دون وصفة طبية ولكن هناك حالات معينة

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