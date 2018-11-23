أبحاث حديثة تكشف قدرة اللبان على علاج التهاب المفاصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت أبحاث حديثة قدرة اللبان على علاج التهاب المفاصل، متوقعة أن يصبح جزءا رئيسيا في خطط العلاج مستقبلا.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، توصل باحثون من جامعة "ألاباما" الأمريكية إلى أن المركبات الموجودة داخل الراتنجات التي تجمع من لحاء أشجار اللبان أو البوسويلية في أفريقيا وآسيا يمكن أن توقف الالتهاب.

ووجد الباحثون أن المركبات الموجودة داخله يمكن أن تعلق نفسها بالبروتينات المسببة للالتهاب، مثل التهاب المفاصل، وتمنعها بشكل فعال، معتقدين أن أشجار اللبان تنتج هذه المركبات على أنها حماية ضد الحشرات أو الفطريات.

ومن المعروف أن الراتنغ أو الصمغ كان يستخدم منذ آلاف السنين كعلاج للجروح والالتهابات.

وقال البروفيسور ويل سيتزر الذي شارك في الأبحاث، إن هذه النتائج قد تساعد شركات الأدوية على تطوير عقاقير جديدة لمكافحة التهابات المفاصل التي تصيب أكثر من 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة.

وأوضح سيتزر أن المشكلة الرئيسية في إنتاج دواء جديد تكمن في تحديد كيفية جعل هذه المركبات متاحة للبشر، حيث إن "اللبان غير قابل للذوبان في الماء، لذا فمن الصعب إدخاله إلى مجرى الدم".

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