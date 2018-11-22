ما هو "الأكل العاطفي" وما هي مخاطره؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الأكل العاطفي هو شكل من أشكال اضطراب الأكل ويعرف بأنه "زيادة في تناول الطعام استجابة للمشاعر السلبية" وتستخدم استراتيجية عدم التأقلم للتعامل مع المشاعر الصعبة. وبشكل أكثر تحديدا، يعد الأكل العاطفي من أشكال المواجهة التي تركز على العاطفة، والتي تسعى لتقليل وتنظيم ومنع الضائقة الانفعالية.

فإذا كان الفرد يتناول الطعام العاطفي باستمرار ستزداد أصابته باضطرابات الأكل الخطيرة مثل: النهام العصبي وفقدان الشهية، وأظهرت الأبحاث أن وجود اضطراب الأكل يزيد من تناول الأكل العاطفي.

اضطرابات تنتج عن الأكل العاطفي

قد يكون الأكل العاطفي مقدمه لتطوير اضطرابات الأكل مثل التناول الشره أو النهام العصبي والعلاقة بينهما كبيره وذلك لان لهما نفس الخصائص . وبشكل أكثر تحديدا، كلاهما ترتبط بالعاطفة التي تركز على التأقلم واستراتيجية مواجهه عدم التأقلم ونفور قوي للمشاعر السلبية والمحفزات.

ومن المهم أن نلاحظ أن اتجاه السببية لم يحدد بشكل قطعي , مما يعني أن الأكل العاطفي يعد من بوادر أو نتيجة لإضطرابات الأكل . الفرضية الأخيرة هي أن الأكل العاطفي يحدث استجابة لاضطراب اكل آخر وهذا يدعمه البحث الذي اظهر أن الأكل العاطفي يشيع بين الأفراد الذين يعانون فعلا من النهام العصبي.

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