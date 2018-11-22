رقم قياسي جديد للمصابين بالإيبولا في الكونغو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها تأكدت يوم الأربعاء من إصابة 13 حالة جديدة بالإيبولا في شمال شرق البلاد وهو أكبر عدد للمصابين في يوم واحد منذ بدء تفشي المرض في يوليو /تموز.

وتعليقا على البيانات المنشورة في التقرير اليومي لوزارة الصحة بشأن جهود السيطرة على الإيبولا، قالت جيسيكا إيلونغا المتحدثة باسم الوزارة إن هذا أمر استثنائي للغاية.

من ناحية أخرى، ظهر وباء الايبولا لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1976، أصيب خلاله 318 شخصا و هلك 280 منهم. فيما انتشر المرض في غرب أفريقيا في كانون الأول / ديسمبر 2013..

و قد انتشر وباء الايبولا في غينيا وليبيريا و سيراليون في الفترة ما بين 2014 – 2017 و اصاب 30 الف شخص ،هلك منهم 11 الفا.

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