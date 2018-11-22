أطعمة تشكل دواءً لتخفيض نسبة السكر في الدم.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة طبية حديثة أنّ "البقوليات كالعدس والبازلاء والفاصولياء، تساهم في تخفيض نسبة السكر في الدم"، موضحة أنه "يمكن خفض نسبة السكر في الدم بنسبة تزيد عن 20% من خلال استبدال نصف حصة بطاطا أو الأرز بالعدس".

ولفتت الدراسة التي نشرتها مجلة "الصيدليات الحديثة" الألمانية المتخصصة بالصحة، إلى أنّ "البقوليات تمتاز أيضاً بغناها بالبروتينات النباتية والألياف الغذائية وفيتامينات ب وحمض الفوليك".

أمّا فيما خص الذين يعانون من الإنتفاخات نتيجة تناولهم البقوليات، فقد دعتهم المجلة "إلى استخدام التوابل معها كالزنجبيل والشمر واليانسون والكراوية، والتي من شأنها أن تساهم في هضم البقوليات بشكلٍ أفضل".

كذلك، تتميز البقوليات بفوائد أخرى أبرزها:

- تقوية العظام

- تحفيز خلايا الدم

- غنية بالالياف الطبيعية

- غنية بالاملاح المعدنية والعناصر الغذائية

- تخفض الكوليسترول.

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