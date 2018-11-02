12 شهرا.. الفاصل الزمني المثالي بين حملين متتاليين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أكدت دراسة أمريكية - كندية ضرورة انتظار الأمهات لمدة سنة كاملة على الأقل بعد الولادة قبل إقدامهن على الحمل بالمولود التالي، حيث يساعد ذلك في تقليص الأخطار الصحية المحتملة على الطفل والأم معا.

وأشار الباحثون في جامعتي "هارفارد" و"بريتيش كولومبيا" الكندية، إلى عدم ضرورة الانتظار لمدة 18 شهرا بين إنجاب مولود والحمل، حسب الضوابط التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من 150 ألف حالة ولادة في كندا، أن ترك مسافة زمنية آمنة من شأنه تجنيب الأم والجنين حوادث الموت المرافقة لعملية الولادة.

وتوصلت الدراسة إلى أن 8.5% من الشابات اللواتي حملن بمولود جديد بعد 6 أشهر من الولادة، عانين من حالات ولادة مبكرة للأجنة، وأنه بالنسبة للنساء الأكبر سنا "35 سنة وما فوق"، تكون أخطار الحمل المبكر لديهن أقل بكثير من أخطارها لدى الشابات.



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