الدماء الشابة تنقذ مرضى الزهايمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت تجربة أمريكية فريدة أن عمليات نقل الدم من الشباب إلى كبار السن تخفف من أعراض الخرف وتجعل المهام اليومية أكثر سهولة بالنسبة للمرضى.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة ستانفورد إن ١٨ مريضا نقلت إليهم دماء شابة تمكنوا من أداء المهام اليومية مثل إعداد الطعام أو السفر.

وفي هذه الدراسة تلقى ١٨ شخصا مصابون بحالة معتدلة أو خفيفة من ألزهايمر، ٤ عينات أسبوعية من البلازما الطازجة المجمدة من متبرعين ذكور تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٥ عاما أو علاج بديل. وتراوحت أعمار المرضى بين ٥٠ و٩٠ عاما. وبدأت التجربة من سبتمبر ٢٠١٤ إلى ديسمبر ٢٠١٦.

وطالب العلماء بضرورة إجراء المزيد من التجارب على الرغم من أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت توفر أملاً طويل الأمد أم لا.



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