تفشي حمى الخنازير بمناطق جديدة في الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الزراعة الصينية إنه تم الإبلاغ عن أربع بؤر تفش جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في أقاليم مختلفة في البلاد. وقالت وزارة الزراعة الصينية إن القيود المفروضة لمنع انتشار حمى الخنازير الأفريقية سترفع عن مناطق في ثلاث مدن بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار تفشي المرض.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن عشرة خنازير نفقت بسبب المرض وأصيبت عشرة خنازير أخرى به في مزرعة تضم 150 خنزيرا في إقليم جيانغشي بجنوب شرق الصين. وأضافت أنه سيتم إعدام 348 خنزيرا في إقليم يوننان بجنوب غرب البلاد.

وذكرت الوزارة أن المرض ظهر في مزرعة بها 314 خنزيرا في منطقة جينشان في شنغهاي. وأضافت أن 11 خنزيرا نفقت وأصيب 50 بالعدوى.

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