ندوب العمليات.. هكذا تعتني بها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد العمليات الجراحية، تبقى الندوب ظاهرة على الجسم. وفي الوقت الحالي، فإنّ الأطباء يعمدون إلى استخدام قطبة التجميل في غرز الجروح خلال العملية.

غير أنّ العديد من الأطباء ينصحون بالعناية بهذه الندوب كي لا يسوء مظهرها. وفي هذا الإطار، ينصح طبيب الأمراض الجلدية، البروفيسور الألماني أليكساندر ناست، بحماية الندوب الحديثة من أشعة الشمس، ومن الماء، وحمايتها من الالتهاب، أو الشد باستخدام لاصق طبي، كما لا يجوز خدشها حتى مع الشعور بحكة.

ولفت أليكساندر أن "استعمال مستحضرات خاصة للعناية بالندوب، تحتوي على خلاصة البصل والسليكون، من شأنها أن تساعد على تماثل الندبة للشفاء".

وطبياً، فإنّ الندبة هي منطقة من الأنسجة الليفية تحل محل الجلد الطبيعي بعد إصابة. وتنتج الندبة من عملية بيولوجية لإصلاح جروح في الجلد وأنسجة أخرى من الجسد.

مصدر الصورة: Global News

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