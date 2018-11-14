مع هذه النصائح الـ6.. قُل وداعاً لـ"الكرش".

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه الكثيرون مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن، الامر الذي يؤدي إلى بروز ما يُعرف بـ"الكرش". وأثبتت العديد من الدراسات الطبية أنّ "دهون البطن المتراكمة تؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، أولها مرض السكري، وخسارتها أمرٌ ينعكس إيجاباً على الصحة".

وللتخلص من الكرش، لا بدّ من الالتزام بهذه النصائح التالية:

1- الإكثار من البروتينات:

لأنها تعزز عملية الأيض، وتقلل مستويات الجوع. كذلك، فقد أثبتت الدراسات أنّ البروتبينات تكافح دهون البطن.

2- الابتعاد عن النشويات:

تساهم النشويات في تكوّن الدهون حول البطن. وعليه، يجب الابتعاد عن النشويات بما فيها الرز والقمح والخبز.

3- تجنب المشروبات السكرية:

تحتوي على نسبٍ عالية من السكر والتي تتخزن على شكل دهون في الجسم لاسيما في منطقة البطن.

4- الإكثار من الألياف:

يمكن أن تؤدي الألياف إلى تخلص الجسم من الدهون في البطن، كما أنها تساعد على تسريع عملية الهضم. وتوجد الألياف في الخضار والفاكهة، وتساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

5- نوعية الطعام

في الدرجة الأولى، يجب الالتفات إلى نوعية الطعام، ومعرفة كمية السعرات الحرارية فيه. كذلك، يجب أن يأخذ الشخص بعين الاعتبار أهمية تقسيم الوجبات خلال النهار، لأن ذلك يساعده على التخلص من الجوع.

6- ممارسة التمارين الرياضية

أبرز هذه التمارين هي تمارين البطن التي تساهم في التخلص من الدهون.

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