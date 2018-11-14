دراسة تؤكد أهمية البروتينات لمرضى السكري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتححدة (وكالات)

نشر موقع "Doctor NDTV" الطبي، الأربعاء، دراسة عددت فوائد الاعتماد على نظام صحي متوزان لمرضى السكري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لهذا المرض.

الدراسة أكدت على أهمية تنظيم مرضى السكري لعاداتهم الصحية، لتتلاءم مع مرضهم، وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج عبر خفض مستويات السكر في الدم.

ونوهت الدراسة إلى ضرورة الاعتماد على البروتينات في النظام الصحي الأمثل لمرضى السكري، مع عدم إغفال أهمية انتقاء الأغذية النباتية والحيوانية التي تحتوي على بروتينات، دون أن تتضمن دهون مشبعة وسعرات حرارية عالية لتلافي خطر الإصابة بالسمنة.

ووفقاً للدراسة فإن الخطة الغذائية "السوبر صحية" لمرضى السكري يجب أن تحتوي على الأطعمة التالية:

1- الأسماك واللحوم: يجب أن تتضمن الخطة الغذائية الأسماك واللحوم، ولا يمنع من الاعتماد على الأسماك التي تحتوي على دهون صحية مثل سمك السالمون والتونة، إلا أنه في اللحوم يجب الابتعاد عن اللحوم التي تحتوي على دهون مثل اللحوم الحمراء، ولحم الضأن، واللحوم المجهزة والمدخنة.

2- منتجات الألبان: من الضروري أن تتضمن الخطة الغذائية لمرضى السكري، منتجات الألبان لغناها بعنصر الكالسيوم الهام، ويمكن الاعتماد على حليب وألبان الأبقار المنخفضة الدسم، إلا أنه من الضروري الابتعاد عن منتجات الألبان الغنية بالدهون ومن أمثلتها الحليب كامل الدسم، وحليب الجاموس.

3- البيض: تشير الدراسة إلى أهمية البيض في النظام الغذائي الصحي لمرضى السكري لاحتوائه على عناصر غذائية هامة للغاية مثل الكربوهيدرات الصحية والتي لن ترفع مستويات السكر في الدم، إضافة إلى احتواء صفار البيض على البروتين الهام لتغذية البشرة والأظافر والشعر. ويحتوي البيض كذلك على عنصري اللوتين والكولين، وهما عنصران يحميان الجسم من الأمراض المزمنة ويعززان صحة الدماغ.

4- العدس: من الأغذية الهامة جداً للحصول على البروتينات من مصدر نباتي، ويعتبر عنصراً أساسياً في النظام الغذائي لمرضى السكري، إذ أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في العدس تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، فضلاً عن أنه يساعد في التحكم بمستويات الغلوكوز في الدم، مع عدم إغفال أهمية العدس في الشعور بالشبع والتحكم بمستويات الكوليسترول في الدم.

5- البروتينات النباتية: تعتبر البروتينات النباتية مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، إذ أنها تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. وتشمل البروتينات النباتية أطعمة متعددة مثل البازلاء الخضراء والفول وبذور القنب والحمص والمكسرات وبذور الشيا وحليب الصويا.

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